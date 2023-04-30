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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 28 حالة تعد بالبناء المخالف بمركزي بني مزار وملوي في المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذاَ لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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قال اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى، إن الوحدة المحلية أزالت (25) حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ملوى منها (14) حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمنطقة مخر السيول بـ"قرية الشيخ عبادة" ، وحالتين تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بـ"حي شرق المدينة " منها إزالة أعمال بناء سور وكذلك شدة خرسانية بأحد المنازل ، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى "قرية إبشادات " تم رصد حالة تعد بناء سور على أملاك الدولة بـ"عرب أبوقلتة"، وحالة بناء مخالف في المهد بـ"عرب بنى خالد “، بالإضافة إلى ازالة (4) حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بـ"قرية البرشا"، وحالة بناء مخالف بدون ترخيص بـ"قرية قلبا"، وأخرى بـ"قرية تونه الجبل"  ، فيما تمكنت الوحدة المحلية بقرية قلندول" من إزالة دور الثاني علوى بأحد المباني  .

وفى نفس ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار من إزالة (3) حالات تعدى بالبناء المخالف، منها  فك شدة خشبية خلف المقابر "بناء بدون ترخيص" وتشميع المنزل ، وكذلك فك شد خشبية في المهد بـ"قرية أشروبة "، بالإضافة إلى  إزالة حالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني بـ"قرية شلقام ".

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