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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب الإمارات لدى وكالة الطاقة المتجددة: نتطلع في "كوب 28" لاستكمال نجاح مصر خلال "كوب 27"

صدى البلد

أعربت المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الدكتورة نوال خليفة الحوسني،عن تطلعها في مؤتمر المناخ "Cop 28"، إلى استكمال النجاح الذي حققته مصر في "Cop 27 بشرم الشيخ.

وأضافت الحوسني - خلال لقائها عبر تطبيق "زووم"، في برنامج "أخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي "محمد الباز"، عبر فضائية "النهار"، اليوم /السبت/ - ‏أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ "cop 28"، ‏تأتي مباشرة بعد النجاح المتميز لمؤتمر "Cop 27"، ‏الذي استضافته مصر، منوهة إلى أن هذا ‏التعاقب ‏بين دولتين عربيتين ‏يترأسان ‏أكبر ‏حدث ‏مناخي عالمي؛ يعد مؤشرا على مدى تنامي الدور الاستراتيجي للمنطقة في العمل المناخي العالمي الذي سيكون فعالا ومؤثرا.

وأشارت إلى أن "كوب 28" سيشارك فيه أكثر من 190 دولة وسُتشكل منصة للتعريف بجهود دولة الإمارات والمنطقة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة والاستفادة من الطاقة الجديدة في جميع القطاعات.

وتابعت: ساهمنا في تحقيق البنية التحتية للطاقة المتجددة والنظيفة في 70 دولة، كما لدينا استثمارات تصل إلى 16.8 مليار دولار في مواجهة التحديات المناخية، علاوة على مشروعات في جميع الدول في مجال الطاقة المتجددة.

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