أول تعليق من أمريكا علي وصف بايدن للرئيس الصيني بـ الديكتاتور

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصف الرئيس الصيني، شي جين بينج، بأنه "ديكتاتور".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في إفادة صحفية: “لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن لدينا خلافات مع الصين، ويعتقد الرئيس أن الدبلوماسية، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الأخيرة، هي طريقة مسؤولة لإدارة التوترات وتوضيح سوء الفهم وتجنب الحسابات الخاطئة".

وأضاف باتيل أن تفاعل الولايات المتحدة مع الصين لا يعني أن الولايات المتحدة ستتجاهل الخلافات القائمة مع الصين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، لم يكن لديه كل المعلومات حول حادثة البالون وكان "مستاء للغاية" بسبب هذا، لأنه "إحراج كبير للديكتاتوريين”.

من جانبها، قالت موسكو إن مقارنة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الصيني شي جين بينج بــ"الديكتاتوريين" أظهرت "عدم القدرة على التنبؤ" بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، في التعليقات التي أُدلي بها بشأن العلاقات الدبلوماسية الممزقة بين واشنطن وبكين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا لديها "علاقات سيئة للغاية" مع الولايات المتحدة، في حين أنها تتمتع "بعلاقات جيدة للغاية" مع الصين.