تبادل للتهديدات والشتائم.. مرشح رئاسي أمريكي يوبخ بايدن بسبب روسيا

انتقد المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتقليصه الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا وتحويلها لتبادل التهديدات والشتائم.

وقال كينيدي جونيور: “اليوم، قطعت أمريكا جميع الاتصالات الدبلوماسية تقريبا مع روسيا.. لقد تحولت الاتصالات إلى تبادل للتهديدات والشتائم.. التقى روزفلت مع ستالين، كينيدي مع خروتشوف، نيكسون مع بريجنيف، ريجان مع جورباتشوف. ربما سيلتقي بايدن مع بوتين؟”.

وأضاف: "هل يمكننا على الأقل بدء محادثة؟.. لماذا لدينا الآن فكرة منحرفة ويائسة عن الجانب الآخر لدرجة أننا لا نتحدث معهم حتى؟.. إن اعتبار الصراع أمرا لا مفر منه أصبح حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي" .

وأضاف بايدن، "عندما تحدثت عن قلقنا من جفاف نهر كولورادو نظر إلي الجميع وكأنني مجنون، ونظروا إلي النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية..هذا حقيقي".