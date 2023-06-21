إلكاي جوندوجان يوقع على عقود انضمامه لـ برشلونة

أكدت تقارير صحفية، أن الألماني إلكاي جوندوجان متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، وقع على عقود انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد جوندوجان قائد مانشستر سيتي، مع فريقه الإنجليزي، بنهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن جوندوجان سيكون لاعبًا جديدًا لـ برشلونة، بعد توقيعه لعقود انتقاله للفريق، الأمر الذي تلى تجاوزه للفحوصات الطبية بنجاح في وقت سابق من اليوم.

وأوضح التقرير أن برشلونة تلقى موافقة رابطة الدوري الإسباني على إمكانية تسجيل جوندوجان كلاعب جديد للفريق، حيث وقع إلكاي على عقد مع النادي الكتالوني لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وذكرت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد جوندوجان مع برشلونة سيُقدر بـ 500 مليون يورو، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا.