تواصلوا مع المسئولين | مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يعلن خبرًا سارًا

علق الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطني، على قرارات المجلس الأعلى للاستثمارات التى أقرتها الحكومة اليوم.

وأكد سمير صبرى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى إم سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يترك فرصة إلا وأكد فيها على دعم الاستثمار المحلى والأجنبى.

القرارات الصادرة

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطني، أن القرارات الصادرة اليوم ومنها إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية دفعة قوية للاقتصاد المصرى وتحفيز الاستثمار.

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار فى الحوار الوطني الكثير من المستثمرين العرب والأجانب يتواصلون مع المسؤولين فى مصر لإمكانية ضخ الاستثمارات.