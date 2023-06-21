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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زيوت المحركات على طاولة مناقشات طاقة النواب .. رئيس اللجنة : نعمل مع الحكومة لحل المشكلة

مجلس النواب
مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين تحرك أسعار زيوت المحركات وعدم توافرها بالأسواق

 

رئيس طاقة النواب يطالب بضرورة التزام المصنعين بتنفيذ  العقود التي تمت مع الشركات

 

الشركة التعاونية للبترول : التغيير في سعر صرف الدولار سبب زيادة أسعار الزيوت

 

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة حسام عوض الله  مناقشة طلبات الإحاطة حول زيوت المحركات، حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة عمرو القطامي، بشأن شكاوى المواطنين من تحرك أسعار زيوت المحركات وعدم توافرها بالأسواق، وايضا  طلب الاحاطة المقدم من  النائبة ميرال الهريدي،  في ذات الموضوع حول التغيرات التصاعدية في أسعار زيوت المركبات والمعدات الثقيلة التي تستخدمها الشركات العاملة في مجال المقاولات والمنوط بها المساهمة في تنفيذ المهام والأعمال الإنشائية بالمشروعات القومية.

وأكد حسام عوض أن الظروف العالمية وارتفاع أسعار الطاقة لا شك انعكس على الأسعار داخليا ولكن لابد من التوصل لحلول مع التأكيد على أن كافة السلع والمنتجات موجودة رغم توقف خطوط الإمداد عالميا حتى الآن  

وطالب حسام عوض الله، بضرورة التزام  المصنعين بتنفيذ  العقود التي تمت مع الشركات.

وأشار عوض الله إلى أن  دور النواب هو متابعة  ما يدور بالشارع ومشاكل المواطنين والمستثمرين على حد سواء والعمل مع الحكومة على حل تلك المشاكل.

واستعرض عمرو القطامي طلب الإحاطة مؤكدا أن هناك مشاكل مع المتعاقدين مع الجمعية التعاونية التابعة لوزارة البترول حيث لم تلتزم بالتعاقدات ولابد من متابعة الشركة ومراقبتها لأن هذا الأمر أثر علي المستثمرين في قطاع المعدات .

وطالب القطامي بضرورة وجود حل للأزمة  مع ضرورة قيام رئيس الشركة بفحص الشكاوى وهناك  أكثر من ٨٩ شركة تقدمت بشكوى للشركة ، والمشاكل مستمرة وهناك زيادات في أسعار زيوت المحركات  كل ١٥ يوم ، لابد من حل عاجل.

قال ناصر شومان رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية للبترول، إن التغيير في  سعر صرف الدولار هو سبب زيادة أسعار الزيوت، وتوجد قلة فى توريد إضافات الزيوت التى تاتى من الخارج ، خاصة فى ظل أزمة نقص الدولار.

وأضاف، رئيس الشركة التعاونية، أن مبيعات الشركة زادت رغم وجود فجوة فى السوق، وذلك نتيجة وجود مخزون، وأكد أن الشركة رفعت الاسعار ووصلت إلى زيادة ٤٧ %.

وأشار إلى  أن المصنع لديه مدخلات وأضافات  ارتفعت اسعارها كلها بنسب كبيرة، وهذا سبب آخر في  ارتفاع الأسعار.

وتساءل النائب عمرو القطامي مقدم طلب الإحاطة، عن سبب الزيادة كل فترة بدون داعى ، وعدم التزام الشركة مع العملاء فيما يخص الكميات .

ورد رئيس الشركة التعاونية، أن مصر للبترول لا تنسى دورها المجتمعي، ولا تبحث عن الربحية ولكن نريد أن نتحمل أعباء الزيادات دون حدوث خسارة للشركة، مؤكدا أن التعاقدات المباشرة للعملاء الصناعيين، لا توجد بها مشاكل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعاملت بالفعل مع المشاكل التي حدثت وهو ما نفاه عمرو القطامي، الذى أكد أن النواب هم صوت الشعب ولذا يجب التأكيد على وجود آليات تنفيذية للتعامل مع المسؤولين عن توزيع الكميات للمتعاقدين مع الشركة، منعا لحدوث مشاكل، محذرا من تداعيات هذا الأمر، وأن يتسبب موظف فى هلع فى السوق، بسبب عدم وجود تحرك من الشركة، وأن بعض المستثمرين بدأوا فى إغلاق منشآتهم بسبب هذه المشاكل .

وقال النائب محمد الجبلاوي إن المنظومة الإدارية بالشركة التعاونية للزيوت بها مشاكل، ويوجد خلل إدارى واضح ويجب أن تتحرك الشركة لمواجهته، مطالبا بالحزم مع الموظفين.

وأكد النائب عمرو القطامي أن تحركات الشركة تؤثر على الاقتصاد، ويجب أن يحدث تغيير فى سياسة الشركة، منوها أن الزيادة الأخيرة فى الأسعار علم بها الموظفين داخل الشركة وتم تجميع كل المنتجات داخل المخازن حتى يتم البيع بالسعر الجديد.

وأوصت لجنة الطاقة والبيئة في نهاية الاجتماع بضرورة حل الشكاوى التى تقدم بها النواب ممثلين عن الشعب المصرى.

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