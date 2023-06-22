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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجيهات السيسى.. برلمانية تطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام

النائبة ايفلين متي
النائبة ايفلين متي

أشادت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية قائلة:" توطين الصناعة لدى فخامة الرئيس تحتل المرتبة الأولى من اهتماماته".

تطوير أساليب العملية الصناعية

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن تنمية القطاع الصناعي وتطوير أساليب العملية الصناعية وفقا لأحدث الوسائل العالمية، يحتل أولويات الحكومة في الفترة الراهنة وذلك بإعتبار مجال الصناعة هو العمود الفقري لإحداث أي نوع من التقدم الإقتصادي.

 

وطالبت " متي"  بأهمية التركيز علي توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام وغيرها لكونها أهم أساسيات العملية الصناعية، فأغلب هذه المواد يتم إستيرادها من الخارج ولذلك فإن توفيرها يدعم زيادة الإنتاجية وإزالة أي تحدي قد يواجه المُصدر في هذه الأمر، منوهة إلي أهمية إحلال بدائل أخري لدول إستيراد هذه المواد من أجل الحصول علي أسعار مناسبة.

واستطردت النائبة حديثها، قائلة : في الفترة الحالية توجد جهود من الدولة بتقليل الطلب علي العملة الصعبة وتخفيف الضغط عليها ولذلك فإن عدم الإعتماد علي دول معينة في الحصول علي المواد الخام منها فقط يعمل علي خروج أقل مبالغ من إحتياطي النقد الأجنبي لدينا خاصة أننا لا نستطيع عمل إغراق لها والتوقف عن إستيرادها.

وناشدت البرلمانية، بضرورة رصد معوقات الصناعة والعمل علي حلها بشكل فعال وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين هيئتي تنمية الصناعة والصادرات والواردات مع أصحاب المصانع ومعاونتهم في كافة مشكلاتهم.

 

التقدم الاقتصادي البرلمانية التكنولوجيا التكنولوجيا المتقدمة الرئيس السيسي

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