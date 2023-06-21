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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. سيف جعفر يوقع للزمالك 4 مواسم

سيف جعفر
سيف جعفر

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تمديد عقد سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم.

يأتي هذا خلال جلسة جمعت اللاعب بصحبة وكيله حازم فتوح والمستشار مرتضى منصور رئيس النادي اليوم بمقر القلعة البيضاء وتم الاتفاق على التفاصيل الخاصة بشأن تجديد عقده وبالفعل وقع مع الزمالك أربعة مواسم حيث كان عقد اللاعب ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب تلقى عروضا محلية في الفترة الأخيرة أبرزها من بيراميدز الذي اتفق على الانضمام إلى صفوفه في حال عدم التجديد للزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الخميس بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة استعدادا للمباراة المقبلة أمام فاركو.

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