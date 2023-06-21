النشرة الدينية.. دعاء صيام وقفة عرفة وعشر ذي الحجة| والإفتاء تحسم جدل قبول أضحية الطيور

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية.
هل الإنفاق على الأقارب جزء من زكاة المال ؟
كيفية حج القران .. شروطه وضوابطه اعرف مناسك الحج بالترتيب وبالتفصيل
حكم التضحية بالطيور.. الإفتاء تحسم الجدل: رأي ضعيف وغير معتبر
دعاء صيام وقفة عرفة.. والعشر ذي الحجة من أحب الأيام إلى الله
عبادة بسيطة وأجرها كبير في العشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنموها
أيهما أفضل عند الله.. العشر من ذي الحجة أم الأواخر من رمضان
دعاء واحد للمحافظة على الصلاة بدون تقطيع.. داوم عليه ولن تتركها بعد اليوم
موعد أذان المغرب لصائمي العشر من ذي الحجة .. ودعاء النبي عند الإفطار
عقوبة من عاهد الله على فعل شيء ثم رجع فيه.. الإفتاء توضح
مجلس جامعة الأزهر يشيد بكلمة فضيلة الإمام الأكبر أمام الأمم المتحدة
كيفية تقسيم الأضحية ولماذا شرعت.. رد دار الإفتاء
هل يجوز الاحتفاظ بلحم الأضحية كاملة دون إعطاء الفقراء.. الإفتاء ترد