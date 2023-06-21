فريدة الشوباشي: خطاب الإخوان لا يمت للدين بصلة

قالت النائبة فريدة الشوباشي، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، إن خطاب جماعة الإخوان الإرهابية لا يمت للدين بصلة.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء،: "لذلك في 30 يونيو كانت مصر في قمة الصدام الطائفي والديني، وكان ما يعبر عن الإسلام هو داعش، والتنظيمات الإرهابية التي كانت منتشرة في مصر".

خطاب الإخوان كان لا يمت للدين بصلة

وتابعت: "وعندما كنت في فرنسا وقلت "الله أكبر" تعجب كل الموجودين في المطار، وأنا تربيت أنه لا يوجد شيعي أو سنة، وقبطي، وكان كل الثورات السابقة يقال المصريين وليس المتخلفين والمتسترين بالدين كما جاء به الإخوان، وخطاب الإخوان كان متخلفاً ولا يمت للدين بصلة".