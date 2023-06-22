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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في يومه العالمي.. التضامن تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة "الأب القدوة"

مبادرة الاب قدوة
مبادرة الاب قدوة

كشفت د. نيرمين منصور، مدير الإدارة العامة لشئون تنمية الأسرة في وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل إطلاق وزارة التضامن لأول مرة  برئاسة نيفين القباج اليوم ، مبادرة الأب القدوة، بالتزامن مع يوم الأب العالمي.

وقالت د. نيرمين منصور، مدير الإدارة العامة لشئون تنمية الأسرة في وزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"،  إن المبادرة تستهدف تأكيد دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال.

"الأب القدوة" هدفها التأكيد على الدور الابوي في الاسرة

 

كما أشارت مدير الإدارة العامة لشئون تنمية الأسرة في وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرة "الأب القدوة" هدفها التأكيد على الدور الابوي في الاسرة، واستعادة دوره في ظل الظروف الاجتماعية والتطورات السريعة والمتلاحقة، مشددة على أن تربية الأبناء تقوم على المشاركة.


والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت خلال شهر يونيو الجاري  أن  هذا الشهر يتزامن مع شهر التربية الإيجابية، وسيشهد ولأول مرة إطلاق مبادرة “الأب القدوة” التي تستهدف التأكيد على دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال.

يأتى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق تلك المبادرة تأكيدًا على معيار عطاء الأب والحاجة إلى استعادة الدور الأبوي داخل الأسر خاصة مع زيادة التحديات والصعاب التي أصبحت تواجه الأسرة المصرية وتزعزع العلاقات بداخلها.

 

التضامن الأب القدوة نيرمين منصور وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مبادرة الأب القدوة

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