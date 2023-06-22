هاني حتحوت يكشف تفاصيل عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك.. فيديو



قال الإعلامي هاني حتحوت، أن سيف فاروق لاعب فريق الزمالك عقد جلسة اليوم مع مرتضي منصور رئيس النادي، من أجل تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أكد الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه 'الماتش' المذاع عبر قناة 'صدى البلد': أنه تم الاتفاق على تمديد عقد سيف فاروق جعفر مع فريق الزمالك لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وتابع حتحوت خلال تصريحاته، أن عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك، ينص على الحصول على مبلغ 5 مليون جنيه في الموسم الأول على أن يزيد في المواسم المتبقية، مؤكداً أنه تم حذف البند المخالفة الذي كان عليه خلاف بشأن تجديد اللاعب مع الفريق.

وأشار حتحوت إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيتم توقيع العقود بعد الجلسة التى عقدها مرتضي منصور مع اللاعب والتي انتهت بالتوصل لاتفاق على تجديد التعاقد لمدة 4 مواسم.

