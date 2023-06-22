أزمة الإسماعيلي تتصاعد.. وبلاغ ضد يحيى الكومي بإهدار أموال النادي.. فيديو

أكد نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي، على أن الطعن المقدم ضد مجلس إدارة الدراويش الحالي، الهدف منه تصحيح المسار، مشددًا على حرصه على عدم تنفيذ الحكم حفاظًا على استقرار النادي، كاشفًا عن تقديمه بلاغًا للنائب العام في يحيى الكومي، رئيس النادي السابق، بسبب إهدار المال العام.



تحدث نهاد حجاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" عن الطعن المقدم ضد مجلس الإدارة الحالي للإسماعيلي وتعطيلهم عن مهام عملهم، قائلًا:" لم يحدث.. الحكم صادر من 27 مايو الماضي، أخدت عهد على نفسي بعدم تنفيذ الحكم حرصًا على استقرار نادي الإسماعيلي، هيئة قضايا الدولة هى من تمثل النادي الإسماعيلي".



أضاف نهاد حجاج:" الحكم موجود معي بصيغة تنفيذية ولم أقدمها لأي جهة، لكني بعثت خطاب لوزارة الشباب والرياضة لتحديد موعد لعقد انتخابات الإسماعيلي".



أوضح نهاد حجاج:" الحكم الذي حصلت عليه من القضاء، لم اختصم نادي الإسماعيلي، ولم أحجز على حسابات النادي، ولم أعطل عمل اللجنة المؤقتة القائمة".



أكد نهاد حجاج:" بعد الإطمئنان على الإسماعيلي في الدوري، أنا مع اللجنة القائمة لحين الانتهاء من مباريات الدراويش والاطمئنان عليه في جدول الدوري".



أشار نهاد حجاج:" اللجنة متضايقة لأني أخذت حكم ببطلانهم، لكن هيئة قضايا الدعوة أكدت على تنفيذ الحكم من أول شهر يوليو المقبل، لأن الإجراءات القانونية لابد من بدءها مبكرًا".



واصل:" اللجنة المؤقتة تتهمني بتعطيل مسار الإسماعيلي، لكن غرضي من الدعوة هو تصحيح مسار النادي، لكنهم يوجهون الرأي العام ضدي وكأني من سيهبط بالنادي لدوري الدرجة الثانية".



وعن وضع الإسماعيلي المهدد بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعبين، :" عندما تم تعييني في مجلس المهندس يحيى الكومي، وجدته فارض سيطرته بجلب المستشار القانوني الخاص به، تقدمت باستقالتي، وأكدت على أن الإسماعيلي سيتعرض لمشاكل وغرامات".



أتم نهاد حجاج:" تقدمت ببلاغ للنائب العام منذ 3 أشهر ضد يحيى الكومي وسردت فيه المخالفات، وجاري التحقيق فيها، ومن المتوقع صدور حكم فيه بعد العيد، من عرض الإسماعيلي لإهدار المال العام لابد من معاقبته".

