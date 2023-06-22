تعليق مثير من أكرم توفيق على صفقات الدوري السعودي

علق اكرم توفيق نجم النادي الاهلي علي صفقات الدوري السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتب اكرم توفيق : ميندي الي الاهلي ، زياش الي النصر ، كوليبالي الي الهلال ، كانتي الي الاتحاد، صفقات تمت بالفعل الدوري السعودي يستقطب اكبر عدد من نجوم المستديرة ، كل شيء مؤكد.

يستهدف نادي اتحاد جدة السعودي، حسم صفقة عالمية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن نادي اتحاد جدة يستعد لتقديم عرضا لنادي توتنهام الإنجليزي بقيمة 60 مليون يورو، لضم لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولفتت أن ناد اتحاد جدة عرض على النجم الكوري الجنوبي عقدا لمدة 4 مواسم ، براتب سنوي 30 مليون يورو.

وأشارت أن نادي توتنهام قد يرفض عرض اتحاد جدة باعتبار سون هيونج مين أحد أهم نجوم الفريق ولا غنى عنه في تشكيلة السبيرز.

يذكر أن نادي اتحاد جدة تعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال الصيف الحالي، كما حصل على توقيع نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي في صفقة انتقال حر، وفقا لتقارير صحفية.