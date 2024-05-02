برلماني : عمال مصر جنود الوطن المخلصين في معركة البناء والتنمية

تقدم النائب مجاهد نصار، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال مصر المخلصين بمناسبة عيدهم السنوي، قائلا: جنود الوطن الساهرين ليلا ونهارا من أجل استكمال دفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة والانتقال سريعا للجمهورية الجديدة بحركة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

وأكد نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير للعمال وتثني باستمرار على جهودهم المضنية في إنهاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في توفير مئات من فرص العمل لشباب الوطن، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية المستمرة من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم هم وأسرهم.

ولفت النائب مجاهد نصار، إلى أنه على مدار السنوات الأخيرة بذلت الدولة كثير من الجهود من اجل دعم عمال مصر، وذلك من خلال إصدار قرارات متواصلة عن زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى توجيه اهتمام للعمالة غير المنتظمة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن عمال مصر سيظلوا الجندي المجهول في معركة التنمية والبناء.