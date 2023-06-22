عبد الملك: كولر عليه خلق دوافع جديدة للاعبي الأهلي..وهذه توقعاتي لتشكيلة الأحمر



أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عليه أن يخلق دوافع جديدة بالنسبة للاعبيه، مشيرا إلى أنه الأقرب مشاركة عدد من البدلاء أمام حرس الحدود، مشيدًا بالمدرب محمد مكي الذي يقود الفريق مؤخرا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تشكيل الأهلي سيضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة قد يشارك بجوار ياسر إبراهيم في خط الدفاع، في ظل خوض محمد عبدالمنعم للعديد من المباريات بشكل مضغوط مع الأهلي ومنتخب مصر، كما يشارك علي معلول في مركز الظهير الأيسر رغم تعرضه لضغوط كبيرة في المباريات الماضية".

وأضاف: "من الوارد أن يشارك مروان عطية والسولية بجوار أفشة أو القندوسي في وسط الملعب، وحمدي فتحي بحاجة إلى الراحة، وفي الهجوم قد يعتمد على حسين الشحات ومحمد شريف واحمد عبدالقادر".

وتابع عبدالملك: "كولر طور اللاعبين على الأطراف، وحسين الشحات أصبح يمتاز في الجبهة اليسرى خصوصا عندما يدخل إلى الملعب ويسدد أو يمرر بشكل رائع لزملائه، كما أنه قادر على المراوغة".