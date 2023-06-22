البيت الأبيض يحاول احتواء التوتر بين واشنطن وبكين

يأمل البيت الأبيض أن تفضي الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى الصين إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين، رغم تشبيه الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بـ"الطغاة".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن بلينكن "أحرز بعض التقدّم" خلال زيارته إلى الصين.

وفيما شدّد المسؤول الأمريكي على أن بلاده تأمل "البناء على هذا التقدّم"، نددت الصين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وتشبيهه شي بـ"الطغاة".

واعتبرت بكين أن التصريحات "استفزازا سياسيا صريحا".

ولاحقا سعى البيت الأبيض إلى احتواء التوترات.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بايدن نظيره الصيني، فيما يحاول البيت الأبيض في كل مرة احتواء التوترات مع بكين.