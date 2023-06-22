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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طموحات نمو تسلا في الصين تصطدم بمخاوف قلة الطلب

صدى البلد

حققت تسلا أرقام مبيعات رائعة في السوق الصينية، وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، باعت العلامة التجارية أكثر من 200000 سيارة منتجة محليًا، ويُعزى جزء كبير من النجاح إلى مصنع جيجا شنجهاي، المسؤول عن نصف إنتاج تسلا العالمي.

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أبرزت تقارير سابقة خطط تسلا التوسعية في شنجهاي لتلبية الطلب العالمي المتزايد، حتى أن العلامة التجارية سعت للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لزيادة إنتاجية جيجا شنجهاي، 6 بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمجموعة نقل الحركة من 1.25 مليون إلى 1.75 مليون وحدة سنويًا، وتتضمن الخطة أيضًا إضافة خط بطارية جديد.

 

يشير تقرير جديد إلى أن طموح تسلا ربما يكون قد واجه عقبة بيروقراطية. كانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين متشككة بشأن الموافقة على خطط تصنيع جديدة بسبب زيادة العرض وتعميق مخاوف حرب الأسعار.

 

يقال إن العلامة التجارية التي يقع مقرها في أوستن تريد تحويل 70 هكتارًا من الأراضي الزراعية السابقة، المغطاة حاليًا بالزهور البرية ، لموقعها الجديد، يقع الموقع الجديد على بعد 1.9 ميل فقط من المصنع الحالي.

 

اقترح المحللون أن تخفيضات أسعار تسلا في الصين يمكن أن تؤدي إلى قيام الشركات الصغيرة بإغلاق متاجرها، ويمكن لـ تسلا تحمل تخفيضات الأسعار، لكن العديد من منافسيها الصينيين لا يمكنهم ذلك، حتى أن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات طلبت إنهاء حرب الأسعار.

 

قال بيل روسو الرئيس التنفيذي لشركة Automobility الاستشارية ومقرها شنجهاي لرويترز إن تسلا قد ترغب في التوسع ، لكن من وجهة نظر الحكومة الصينية ، فإنها تتعامل مع فائض في الإنتاج. في الأيام الأولى ، احتاجت الصين إلى تسلا لتحفيز النمو في مبيعات السيارات الكهربائية. وأضاف أن العملة انقلبت الآن، حيث تريد تسلا الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج في الصين لتلبية طلبها العالمي.

 

تسعى لوسيد موتورز وصانع السلع الاستهلاكية الإلكترونية شومي أيضًا للدخول إلى سوق السيارات الكهربائية الصينية ، لكن فرص حصولهم على تصاريح تنظيمية تبدو منخفضة ، وفقًا للتقرير.

 

قام الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مؤخرًا بزيارة جيجا شنجهاي، والتقى أيضًا مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، بما في ذلك تشين جانج، وزير الخارجية ، ودينغ شوكسيانج ، نائب رئيس الوزراء الصيني وأحد أقرب مساعدات الرئيس شي جين بينغ.

Automobility إيلون ماسك لوسيد شنجهاي شومي

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