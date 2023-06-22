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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير علاء يوسف: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين

صدى البلد

   أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ومشاركته في قمة التمويل العالمي الجديد في باريس تتيح الفرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار السفير علاء يوسف- خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية - إلى لقاء الرئيس السيسي بمقر إقامته في باريس بمسؤولي أكبر شركتين في فرنسا، منهم أكبر شركة شحن على مستوى العالم، والأخرى تعمل في مجال النقل، موضحا أن الشركتين تعملان في مصر وحريصتان على تطوير أنشطتهما والتأكيد على أهمية الفرص الواعدة المتاحة لهم في البلاد. 

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من انعقاد قمة التمويل العالمي الجديد في باريس هو إعادة النظر في نظام عمل مؤسسات التمويل الدولية وذلك من خلال إتاحة مزيد من التمويل إلى الدول النامية، وتحديدا الدول الأفريقية لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الناتجة أولا عن جائحة كورونا، ثم عن الأزمة الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه السفير علاء يوسف إلى أن القمة ستكون فرصة كذلك للالتقاء بعدد من الرؤساء المشتركين خلال القمة وهي السمة الرئيسية للمؤتمرات الدولية حيث إنها تيح الفرصة لعقد لقاء ثنائية مع الرؤساء المشتركين إلى جانب لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى أن العالم كله يشهد أزمة اقتصادية والدول النامية تعاني بشدة من عدة ملفات سواء كان في مجال الأمن الغذائي أو من خلال أمن الطاقة، مؤكدا أن الهدف من هذه القمة هو إعادة النظر ومراجعة نظام عمل مؤسسات عمل التمويل الدولية لإتاحة مزيد من التمويل، وخاصة تمويل ميسر لمساعدة الدول النامية على تخطي وتجاوز هذه الأزمة ومساعدتها كذلك في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وهناك محور رئيسي لهذه القمة خاص بالطاقة المتجددة، والانتقال الي هذه الطاقة من خلال مساعدة الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تهدف إلى الانتقال للطاقة المتجددة. 
وأوضح أن الدول الأفريقية من أكثر الدول المتأثرة من أزمة الطاقة والانبعاثات، وفي نفس الوقت هي مسئولة عن 3% من هذه الانبعاثات، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان حريصا على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة من أجل النظر لمساعدة الدول النامية على توفير التمويل الميسر لها للتعامل مع هذه الأزمات.
وقال سفير مصر لدي باريس، إن حضور الرئيس السيسي القمة أمر بالغ الأهمية، وحرص الرئيس الفرنسي على دعوته لأهمية دور مصر والمؤثر لكون (مصر) استضافت المؤتمر السابع والعشرين للأطراف بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، حيث كان الرئيس السيسي رئيسا للمؤتمر، وهذا يعد بعدا إضافيا لأهمية حضور مصر في هذه القمة لكي تعرض ماذا تم وما الخطوات التي تم اتخاذها بعد انعقاده من أجل توفير التمويل اللازم، وهذه هي أبرز المحاور الرئيسية لقمة التمويل العالمي الجديد المنعقدة في باريس.

 

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