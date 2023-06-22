وزير الأوقاف يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وكتب وزير الأوقاف تدوينه له عبر صفحته الرسمية " تويتر "، قائلا: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين العزّل ونؤكد أنها تشكل خطرًا داهمًا على الأمن والسلام وتكشف الازدواجية المقيتة في التعامل مع حقوق الإنسان لدى أدعيائه ، أليس هؤلاء الذين يقتلون ويصابون وتنتهك حرماتهم.. بشر لهم حقوق تجب مراعاتها ومحاسبة من ينتهكها.

من ناحية أخرى تنطلق الأحد المقبل 150 ندوة بالمساجد الكبرى بالجمهورية، عن سنة الأضحية وآداب صلاة العيد، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء بيان سماحة الإسلام ويُسر تشريعاته.

وفي هذا الصدد أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأضحية سنّة مؤكّدة يفوت المسلم خيرٌ كبير بتركها إذا كان قادرًا على القيام بها ، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "ما عمِل آدمِيٌّ مِنْ عملٍ يوْم النحْرِ أحب إِلى اللهِ مِنْ إِهْراقِ الدمِ، إِنها لتأْتِي يوْم الْقِيامةِ بِقُرُونِها وأشْعارِها وأظْلافِها، وإِن الدم ليقعُ مِن اللهِ بِمكانٍ قبْل أنْ يقع مِن الأرْضِ، فطِيبُوا بِها نفْسًا".



وذهب بعض العلماء إلى أن الأضحية واجبة على القادر المستطيع ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وقول الإمامين الأوزاعي والليث بن سعد قال ابن نجيم من علماء الحنفية في (البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 197):" إنها واجِبةٌ