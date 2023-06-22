أهلي جدة يكشف حقيقة اقتراب عمر السومة من الزمالك

كشف تقرير صحفي، حقيقة تلقي نادي أهلي جدة عرضا من نادي الزمالك، لضم نجمه السوري عمر السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع “سبورت 24” السعودي، أن مصادر خاصة نفت تلقي إدارة أهلي جدة عرضا من الزمالك، من أجل استعارة مهاجمه السوري عمر السومة، لمدة موسم.

وأضاف أنه لم يحدث أن تلقت إدارة الأهلي أي عروض من الزمالك، سواء بشراء أو استعارة عمر السومة حتى الآن.

وأشار الموقع السعودي إلى أن عمر السومة ينتظر حسم موقفه مع أهلي جدة عقب انتهاء إعارته للعربي القطري، الذي لعب له خلال الموسم الماضي.

الزمالك يستعد لمواجهة فاركو

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الزمالك تغلب على بروكسي بنتيجة 3-2، في دور الـ 32 من كأس مصر.