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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: 30 يونيو أحدثت تغييرا جذريًا في التاريخ المصرى الحديث

ولاء التمامي، عضو
ولاء التمامي، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو، أحدثت تغييرا جذريا في مجري التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وأسست قواعد الجمهورية الجديدة، فيما يعيشه المصريون اليوم من تنمية شاملة وازدهار وانطلاق تنموي في مختلف المجالات، يعود في الأساس لثورة 30 يونيو.

وأوضحت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية اليوم، أن ذكرى ثورة 30 يونيو، سوف تظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريين بإرادتهم الحرة من إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية، والتي حكمت البلاد لعام واحد فقط، وكان عاما أسودا على الوطن.

ونوهت عضو مجلس النواب بالدور الوطنى الرائد الذي قامت به القوات المسلحة الصرية في مساندة ودعم ثورة 30 يونيو، وكما هى عادتها في مساندة طموح المريين وتطلعاتهم. مشيرا: إلى أن القوات المسلحة المصرية، انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذي هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر، لكن هذه التهديدات لم تكن لتثني المصريين عن هدفهم في حماية دولتهم وانتصار ثورة 30 يونيو.

وأكملت التمامى، إن، ذكرى الاحتفال بعشر سنوات على ثورة 30 يونيو هو احتفال بنصر عظيم وثورة شعبية هائلة، حققت آمال المصريين في مستقبل مشرق. كما أن الجمهورية الجديدة والبنية التحتية الهائلة والطرق والكباري والثورة الشاملة للتنمية، أبرز إفرازت ثورة 30 يونيو وتداعياتها الطيبة على الوطن. 

ولاء التمامي مجلس النواب ثورة 30 يونيو

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