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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر تتصدر القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في دورتها الثانية 2023، حيث كانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي عن القائمة الطويلة والتى تضمنت  14 رواية لكُتّاب من 9 دول عربية.

وضمت القائمة القصيرة خمس روايات هي:
"الديناصور" للروائي عمرو حسين من مصر، "نيلة زرقا" للروائي فجر يعقوب من فلسطين، "سلالات منقرضة" للروائي ملاك رزق من مصر، "زهرة الملكة أنديز" للروائية ميساء بن عبد الواحد من الجزائر، "دار المسدة" للروائي هشام علي من ليبيا.


وضمت لجنة التحكيم برئاسة الأديب إبراهيم السعافين، كل من: الناقدة والأكاديمية نهى عفونة العايدي من فلسطين، الناقد والأكاديمي مرشد أحمد من سوريا، الناقد والأكاديمي محمد القاضي من تونس، والناقد والأكاديمي حسين حمودة من مصر.

 وسيتم الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة غسان كنفاني، في دورتها الثانية، خلال حفل افتتاح ملتقى فلسطين للرواية العربية، الذي سيعقد في العاشر من يوليو في مدينة رام الله. 


وقالت لجنة تحكيم جائزة غسان كنفاني في دورتها الثانية، إن هذه الروايات تناولت قضايا اجتماعية سياسية وفلسفية ووجودية وإنسانية متنوعة، ووقف بعضها عند الهم الوطني والقومي والإنساني، وتراوحت بين أساليب سردية وتقنيات مختلفة.

وعالجت الروايات شئون الحياة والواقع، لا سيما نضال الإنسان من أجل حريته وكرامته، وتجلت فيها ملامح الاتجاهات السردية الحديثة، وأفادت من تطورات الرواية المعاصرة في تقاطعها مع التجريب على مستويات متعددة.

 

وزارة الثقافة الفلسطينية غسان كنفاني عمرو حسين سلالات منقرضة دار المسدة

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