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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: نعمل على تدشين مارينا خضراء بالإسماعيلية تستوعب 85 يختا

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الشائعات لا تطال قناة السويس فقط، لكنها تطال كل المشروعات القومية الناجحة التي أطلقتها الدولة المصرية مثل الطرق والكباري والأنفاق والمصانع.

أسامة ربيع:الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير ودعم سياحة اليخوت

وأضاف « أسامة ربيع»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى ،: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير ودعم سياحة اليخوت، حيث أصبح العالم كله يهتم بها، ولدينا في القناة 3 مارينا يخوت، في الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس، ولكن سعتهم كانت قليلة، لكننا الآن نقوم بعمليات تطوير مارينا الإسماعيلية وستستوعب 85 يختا بدلا من 10 يخوت كانت تستوعبها في الماضي".

وتابع أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "يتم العمل على تدشين مارينا خضراء جديدة في الإسماعيلية وستستوعب ما بين 75 إلى 85 يختا، وستدار بالطاقة النظيفة، وستكون قناة السويس خضراء بحلول عام 2030".

 

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