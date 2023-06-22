عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غدا.. إحياء الذكرى الـ12 لرحيل القارئ أبوالعينين شعيشع بمسقط رأسه بكفر الشيخ

القارئ أبو العينين
القارئ أبو العينين شعيشع

تُحيي أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذكرى الثانية عشرة لرحيله، غداً الجمعة، بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

تطهير وتعقيم المجازر وذبح الأضاحي وتوصيلها مجاناً للمواطنين في كفر الشيخ.. صور

تحرير 24 محضرا لمخابز مخالفة في كفر الشيخ

يبدأ إحياء الذكري التي تتزامن هذا العام مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في تمام الساعة الخامسة عصراً بمنزل حفيده هشام أحمد صبح، بشارع 23 يوليو بمدينة بيلا.

ويتضمن برنامج الذكري، تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، بالإضافة إلي ابتهالات دينية لعدد من المُنشدين الشباب، وذلك بحضور أحفاد القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، وعدد من أفراد الأسرة، وبعض القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين.

الجدير بالذكر، أن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو من عام 2011.

ابتهالات دينية أبو العينين شعيشع الذكرى الثانية الشيخ أبو العينين شعيشع بمحافظة كفر الشيخ تلاوات قرآنية محافظة كفر الشيخ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

موضوعات متعلقة

تطهير وتعقيم المجازر وذبح الأضاحي وتوصيلها مجاناً للمواطنين في كفر الشيخ.. صور

تحرير 24 محضرا لمخابز مخالفة في كفر الشيخ

بينهم ربة منزل.. ضبط 4 متهمين هاربين من 104 أحكام بكفر الشيخ

حياة كريمة تنفذ خدمات رياضية كبرى بـ قرى مراكز كفر الشيخ

وكيل تعليم كفرالشيخ: أتابع على مدار الساعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

محافظ كفرالشيخ: تبطين الترع يحمي الطرق من الانهيار للحفاظ على المال العام

خدمة بيوت الله شرف.. حملة نظافة شاملة في مساجد كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ: فتح المجازر مجاناً أمام المواطنين أيام عيد الأضحى

ترشيحاتنا

إجراء عاجل.. أوكرانيا تعلن التعبئة العامة في كييف

التخلي عن الدولار الأمريكي.. الهند توجه ضربة موجعة لـ الأخضر بعملة جديدة

السياحة: استرداد قطعتين أثريتين من فرنسا .. وبروتوكول هندي للبحث والتنقيب بمصر

العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي لغواصة "تيتانيك" المفقودة

سورة الكهف ليلة الجمعة.. بـ 10 آيات حصن نفسك من الدجال

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ