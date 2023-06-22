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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 24 محضرا لمخابز مخالفة في كفر الشيخ

حملة على المخابز
حملة على المخابز

 

حررت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، 24 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية، بدائرة مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وتمكنت الحملة من تحرير 24 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 22 محضرا تلاعب فى الموازين، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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