نشرة المرأة والصحة| معلومات لا تعرفها عن الجمبري .. ماذا يحدث للأطفال عند مشاهدة ذبح الخروف

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نصائح مهمة لتجنب الإجهاد الحراري للحجاج في موسم الحج



يعتبر الإجهاد الحراري من المشاكل الصحية الشائعة التي تواجه الحجاج خلال موسم الحج، وذلك نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة في منطقة الحج، وقال الدكتور هاني رامز، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،



كوابيس وتبول لاإرادي.. أضرار نفسية تحدث للأطفال عند مشاهدة نحر الأضاحي



يحرص الكثير من المواطنين علي حضور وقت نحر الاضحية ، وقد يشتري البعض الخروف ويتركه في المنزل لحين ذبحه يوم العيد ، ويفرح الأطفال كثيرا بالخروف وتنشأ حالة ألفة وحب، لكن يوم الذبح فقد تكون الصدمة كبيرة علي الطفل عندما يذبح هذا الصديق ويسلخ ويقطع لحمه أمام عيني الطفل ، فضلا عن رؤية منظر الدم، لذلك نستعرض في هذا التقرير المخاطر النفسية لمشاهدة الطفل ذبح الاضحية..



يقوي العضلات وصحة الدم.. 10 فوائد لا تعرفها عن تناول الجمبري

الجمبري غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن يحمل العديد من الفوائد الصحية، ومن بين هذه الفوائد التى كشفت عنها خبيرة التغذية سكينة جمال، وهىى:



خبير يحذر من أمراض خطيرة تسببها مرقة الدجاج.. تعرف على الأضرار

كشف خبير التغذية هاني رامز، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه على الرغم من أن مرقة الدجاج غنية بالبروتينات والفيتامينات، إلا أنها يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية على الصحة بسبب الكميات الكبيرة