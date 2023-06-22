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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير يحذر من أمراض خطيرة تسببها مرقة الدجاج.. تعرف على الأضرار

أضرار مرقة الدجاج
أضرار مرقة الدجاج

مرقة الدجاج من المكونات الأساسية في العديد من الوصفات، وعادة ما تستخدم كمكون أساسي في الشوربات والأطباق الساخنة والأرز والمكرونة. 

وقال خبير التغذية هاني رامز، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه على الرغم من أن مرقة الدجاج غنية بالبروتينات والفيتامينات، إلا أنها يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية على الصحة عند تناولها بكميات كبيرة، أو عند استخدام مرقة الدجاج التي تحتوي على الملح والدهون الزائدة. 

وأضاف أنه من بين الآثار الجانبية الشائعة التي قد تنجم عن تناول مرقة الدجاج:

1- احتواء بعض أنواع مرقة الدجاج على كميات عالية من الصوديوم: تحتوي بعض أنواع مرقة الدجاج المعلبة على كميات عالية من الصوديوم، والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الصوديوم في الجسم، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- احتواء بعض أنواع مرقة الدجاج على الدهون الزائدة: تحتوي بعض أنواع مرقة الدجاج على الدهون الزائدة، والتي يمكن أن تسبب زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

3- احتواء بعض أنواع مرقة الدجاج على المواد الحافظة: تحتوي بعض أنواع مرقة الدجاج المعلبة على المواد الحافظة، والتي قد تسبب الحساسية أو الآثار الجانبية الأخرى على الصحة.

4- احتواء بعض أنواع مرقة الدجاج على الغلوتامات: تحتوي بعض أنواع مرقة الدجاج على الغلوتامات، والتي قد تسبب بعض الآثار الجانبية على الصحة، مثل الصداع والغثيان والتهيج.

لذلك، ينصح بالتحلي بالحذر عند تناول مرقة الدجاج، والتحقق من محتوى الصوديوم والدهون والمواد الحافظة والغلوتامات في مكونات المرقة، والتحاشي من تناولها بكميات كبيرة، واستخدام النكهات الطبيعية المفضلة لتحضير المرقة في المنزل بدلاً من شراء المرقة المعلبة.

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