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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقوي العضلات وصحة الدم.. 10 فوائد لا تعرفها عن تناول الجمبري

يقوي العضلات وصحة
يقوي العضلات وصحة الدم .. 10 فوائد لا تعرفها عن تناول الجمبر

الجمبري هو نوع من الأسماك البحرية الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن يحمل العديد من الفوائد الصحية، ومن بين هذه الفوائد التى كشفت عنها خبيرة التغذية سكينة جمال الأتي :

1. يحتوي الجمبري على نسبة عالية من البروتين، الذي يساعد على بناء العضلات والحفاظ على صحة الجهاز العضلي.

2. يعتبر الجمبري مصدراً جيداً لفيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام.

3. يحتوي الجمبري على العديد من الفيتامينات الأخرى، مثل فيتامين ب12 والنياسين وفيتامين e، والتي تساعد على دعم صحة الجسم بشكل عام.

4. يحتوي الجمبري على العديد من المعادن المهمة، مثل الحديد والزنك والسيلينيوم والنحاس، والتي تساعد على دعم صحة الجسم.

5. يعتبر الجمبري غنياً بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

6. يحتوي الجمبري على مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الضرر الذي يسببه الأكسدة في الجسم.

7. يحتوي الجمبري على كمية قليلة من الدهون المشبعة، مما يجعله خياراً صحياً للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على صحتهم القلبية.

8. يساعد تناول الجمبري على تحسين صحة الدم، وذلك لأنه يحتوي على الحديد وفيتامين ب12، وهما مهمان لصحة الدم.

9. يحتوي الجمبري على الكثير من الألياف، والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

10. يعتبر الجمبري خياراً صحياً للأشخاص الذين يعانون من الحساسية من اللحوم الحمراء، ويمكن أن يكون بديلاً صحياً لهم.

البروتين والفيتامينات الاسماك البحرية الأحماض الدهنية الجمبرى صحة القلب ​​​​​​​health

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