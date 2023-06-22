بسبب الأهلي وطاهر محمد طاهر.. ارتفاع نسب الاستماع لأغنية سطلانة بنسبة 2500%

تسبب الانتشار الكبير لفيديو احتفال لاعبي النادي الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا على حساب الوداد المغربي بأغنية سطلانة في تحقيق نجاح غير مسبوق.





وأعلنت منصة سبوتيفاي عن زيادة في نسبة الاستماع لأغنية سطلانة التي يقوم بغنائها عبدالباسط حمودة بالاشتراك مع محمود الليثي،حمدي بتشان، وحسن الخلعي والممثلين علي ربيع وأوس أوس بشكل كبير ولافت للانتباه.





لاقت الأغنية نجاح كبير وزيادة في نسبة الاستماع بعد فوز الأهلي على فريق الوداد المغربي يوم 11 يونيو. وذلك بسبب الرقصة الخاصةالتي قام بها فريق الأهلي بعد الفوز مباشرةً على أغنية "سطلانة".





وفي خلال 7 أيام في الفترة من 11 يونيو إلى 17 يونيو ارتفعت نسبة الاستماع للأغنية بنسبة 2500% على منصة سبوتيفاي فسجلتالأغنية أعلى نسب استماع في مصر والمغرب يليها المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية ثم دولة الإمارات العربية المتحدة على التوالي.









والجدير بالذكر أن الأغنية احتلت المركز الثاني على قائمة الأغاني ال 50 الأكثر انتشاراً في مصر، والمركز الأول في المغرب على قائمة الأغاني ال50 الأكثر انتشاراً على منصة Spotify بالإضافة الى وجودها في المرتبة 31 في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتأكيداً على نجاح الأغنية، قام صانع المحتوى الألماني نويل روبنسون برقصته الشهيرة على الأغنية أثناء زيارته لمصر الأسبوع الماضي, أثناء تواجده في موقع فعالية بيبسي و Spotify لحملة الصيف.