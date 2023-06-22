مستشار الأمن الإسرائيلي يبحث مع الخارجية الأمريكية وقف التصعيد مع الفلسطينيين

بحث مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي سبل منع وقوع المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويستمر المستوطنون في المزيد من التصعيدات وانتهاكهم للأراضي والقرى الفلسطينية واعتداءاتهم المستمرة على المواطنين وترويع أمنهم بحماية مشددة من قوات الأحتلال الإسرائيلي.

وبدأ المستوطنون في اعتداءاتهم منذ الاثنين الماضي في مدينة جنين وأمس في شمال مدينة رام الله ويستمر حتى اليوم في جنوب بيت لحم.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس يوم الأربعاء إلى "وقف العنف على الفور".

وقالت الخارجية الأمريكية، "نشعر بالفزع من هجمات المستوطنين المستمرة في ترمسعيا والقرى الأخرى التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات".

ودعت الخارجية الأمريكية السلطات الإسرائيلية إلى وقف العنف على الفور، وحماية المدنيين الأمريكيين والفلسطينيين ومحاكمة الجناة".