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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفيع المستوى.. مصر تشارك في الاجتماع الثالث حول مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

صدى البلد

شاركت مصر في الاجتماع الثالث رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب الذي نظمته الأمم المتحدة بنيويورك يومي 19 و20 يونيو الجاري تحت عنوان "مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط التعاون المتعدد الأطراف"، والذي تناول تقييم الأنماط الناشئة من التهديدات الإرهابية، وسبل تحصين مؤسسات الدول الأعضاء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير برامج بناء القدرات لمواجهة تلك التحديات، فضلاً عن بحث سبل إشراك مكونات المجتمع المختلفة فى جهود مكافحة الإرهاب.


وتضمن بيان مصر الذي ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، التنويه بالمقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، التي تركز على المحور الوقائي، ولا تقتصر على البعد الأمني وإنما تتضمن مكونات اقتصادية واجتماعية وفكرية، والإعراب عن القلق إزاء تصاعد موجة التطرف اليميني الذي يستهدف المهاجرين والأجانب والأقليات في بعض الدول، والإشارة إلى الدعم المقدم من مؤسسات الدولة لبناء قدرات الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات مكافحة الإرهاب، أخذاً بعين الاعتبار تنامي التهديدات الإرهابية في مناطق مختلفة من القارة خاصة في الساحل وغرب إفريقيا.

وتناول البيان كذلك أولويات الرئاسة المصرية الحالية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، خاصةً فيما يتعلق بدعم جهود الدول الإفريقية في مكافحة الإرهاب، ومواءمة مخرجات مجموعات العمل التابعة للمنتدى مع أولويات واحتياجات الدول الإفريقية.

الارهاب والتطرف الأطراف الإرهابية احتياجات الأمم المتحدة بنيويورك التهديدات الإرهابية التطرف اليميني الرئاسة المصرية

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