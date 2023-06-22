مايا الشربيني: من برر واقعة نيرة أشرف لا يختلف عن الجاني

أكدت الإعلامية مايا الشربيني، أنه “صدق الخال عبد الرحمن الأبنودي لما قال ولا بد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم، وفعلا جيه اليوم المحتوم وكان اسود على الظالم، وتم تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف”.

وقالت مايا الشربيني، خلال تقديمها برنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مجموعة من الظلمة، خاصة بعد قيام البعض بتبرير جريمة بشعة، مؤكدة أن من يبرر تلك الجريمة يتعبر شريك فيها، وهو ميفرقش حاجة بينه وبين القاتل".

يجب حق بنته

وتابعت مقدم برنامج “ٍساعة زمن”، أن والد نيرة اشرف مستسلمش للظلم وصمم أنه يجب حق بنته نيرة".