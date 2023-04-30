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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالرغم من الحكم بإعدامه.. قاتل نيرة أشرف أمام القضاء من جديد

قاتل نيرة أشرف
قاتل نيرة أشرف

تنظر بعد قليل الدائرة 13 تعويضات بمجمع محاكم بلقاس بالدقهلية أولى جلسات نظر الدعوى المقدمة من خالد عبد الرحمن محامي طالبة المنصورة نيرة أشرف ضد قاتلها محمد عادل والتي يطالب فيها بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.

وأودعت الدائرة د بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب وعضوية المستشارين محمد العكازي وعبدالله فتحي وعلاء البغدادي وعصام إبراهيم، حيثيات الحكم في طعن محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب رئيس محكمة النقض، بقبول طعن المحكوم عليه محمد عادل قاتل نيرة أشرف شكلا وفي الموضوع برفضه، وبقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

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