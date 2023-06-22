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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبرومو الرسمي .. دينا الشربيني تروج لفيلم "تاج"

فيلم تاج
فيلم تاج

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم “تاج” وشاركته الفنانة دينا الشربيني مع جمهورها من خلال حسابها الرسمي على الانستجرام، وذلك تمهيدًا لعرضه في عيد الاضحى المبارك.

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

تامر حسني ينتهى من فيلم تاج 

 

وأعلن الفنان تامر حسني، يوم الإثنين الماضي، انتهاء تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

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 ووجه تامر حسني -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- الشكر لكل من عمل وساهم في إعداد الفيلم، واصفًا المجهود المبذول في الفيلم بأنه "خارق".

 

 ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

 

 يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية هو فيلم "بحبك"، من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، وتميم عبده، وآخرون.

تاج الفنانة دينا الشربيني دينا الشربيني عيد الأضحى تامر حسني ينتهى من فيلم تاج

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