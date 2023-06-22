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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمناقشة العلاقات الثنائية.. بوتين يجتمع برئيس وزراء قطر في موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء قطر

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، في موسكو.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس ، في كلمة افتتاحية خلال محادثاته الثنائية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، أن روسيا وقطر لديهما فرصة لتوسيع أرقام التجارة الثنائية بشكل كبير، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.


وقال بوتين ن الإمكانات الكاملة للتعاون بين روسيا الاتحادية وقطر لم تنطلق، وأشار إلى أنه يعول على وضع مقترحات فعالة لتوسيع هذا التعاون، ويتوقع أن تضع اللجنة الحكومية الدولية الروسية-القطرية مقترحات فعالة للاستفادة من هذه الإمكانات، وقال بوتين أن  نائب رئيس الوزراء الكسندر نوفاك يترأسها من الجانب الروسي.

أوضح بوتين أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعمل بنجاح مع جهاز قطر للاستثمار. وأشار بوتين إلى أن هناك تحركًا جيدًا للأمام ؛ وموسكو سعيدة جدًا بذلك.

كما أعرب بوتين عن تقديره لرئيس الوزراء القطري على المستوى المرتفع تقليديا للتمثيل من قبل الوفد القطري في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وطلب الرئيس من شريكه في المفاوضات نقل أطيب تمنياته إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وقال بوتين إنه استذكر اجتماعاته مع العاهل الحاكم للدولة الخليجية ، والتي أكدت باستمرار على العلاقة الخاصة بين البلدين ونية تطويرها بشكل أكبر عبر مختلف المجالات.
 

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