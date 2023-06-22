بعيد الأضحى.. تفاصيل حفل حكيم في الساحل الشمالي

يستعد الفنان حكيم، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي، ويحي أولي حفلات الموسم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى.

وسوف يقدم في الحفل العديد في الاستعراضات الجديدة كما سيقدم مجموعة من أغنياته، ويجهز لمفاجآت لجمهوره الذي ينتظره كل عام مع بداية الساحل.

الجدير بالذكر أن حكيم يطرح يوم الحفلة أغنية “مدلعة” كلمات الراحل أيمن الطويل، ألحان علاء غنيم ،توزيع طارق مدكور أولي أغنيات ألبومه الجديد "الكبير" الذي يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف ".

يذكر أن كشف الفنان حكيم عن أغنية كتبت له في البداية ولكن قام عبد الباسط حمودة بأخذها وغنائها، قائلا "أغنية اديني قلبك وخد حناني .. سمعتها وكان معايا حد وقالي مش حلوة وبلاش تغنيها".

وأضاف "حكيم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أنه أول شخص سمع كلمات أغنية "كلام الناس" الذي قام بغنائها المطرب جورج وسوف، ولكنه لم يقم بغنائها بسبب الألبوم الذي كان يقوم به وهذه الأغنية لن تسير في نفس اتجاه باقي الأغاني، موضحاً "دي الأغنية الوحيدة اللي كان نفسي اغنيها وندمت عليها".

وتابع حكيم، أن أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" كتبت من أجله ولكن لم يقوم بغنائها أيضاً، مشيراً إلى أن راغب علامة أخذ هذه الأغنية في سكة الرومانسية وليس الشعبي كما كان يريد أن يفعل.