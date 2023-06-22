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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائبة ألفت المزلاوي: مصر من أهم 3 حضارات بالعالم وتستطيع مواجهة التحديات..فيديو

النائبة ألفت المزلاوي
النائبة ألفت المزلاوي

أكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب،  أن هناك دعوات شيطانية من القوى الكارهة للدولة المصرية تريد النيل منها، مشيرة إلى أن كل من يروج الشائعات عن مصر لا يريد استقرارها.

وقالت المزلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”،  أن مصر عقب 2011 كادت أن تنهار، والجميع أكد أنها تحتاج إلى ربع قرن للعودة من جديد.

وتابعت عضو مجلس النواب، ان مصر قادرة على تخطي التحديات التي تواجهها حاليا. مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد الآن حوارا وطنيا يجمع كل الأطياف في الدولة والاستماع إلى الرأي الآخر.

 

الأزمات والعقبات

وأشارت  ألفت المزلاوي إلى أن  مصر من أقدم 3 حضارات في العالم، ولديها القدرة على تخطي الأزمات والعقبات.

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