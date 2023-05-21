برلمانية: ندرس بالحوار الوطني إثبات أحقية الأم للوصاية على المال بمستند واحد.. فيديو

قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب ، إن مناقشة قانون الوصاية على المال بالحوار الوطني كانت تتعلق بظروف حياة الأمهات التي تلعب دور أب وأم معًا، مشيرة إلى أن الأم تواجه صعوبة كبيرة في الوصاية على المال بعد وفاة الزوج.

وتابعت النائبة ألفت المزلاوي ، خلال لقائها لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن الأم تواجه في بعض الأحيان تعنت من الأسرة في اخفاء المستندات ، وبالتالي المطالبة بتسلسل الملكية من الأم .

وتابعت "المزلاوي"، أن المناقشة تستهدف التعامل في هذه القضية بطريقة أفضل، وهي اعتماد أخر مستند مع الأم، لاثبات مليكتها في التركة .

وأوضحت " المزلاوي " ، أن الأم هي التي لها دراية بأوجه أنفاق أبنائها ، وليس جد الأبناء، متابعاً: "لا يمكن تجميد أموال الأسرة خاصة في الأمور الاقتصادية العصيبة، وأوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على العصر الذهبي التي تعيشه المرأة.