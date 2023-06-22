7000 مسجد وساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالدقهلية

تستعد مساجد وساحات محافظة الدقهلية، لأداء صلاة عيد الأضحى حيث تم تجهيز حوالى 7000 مسجد على مختلف الإدارات والمراكز المختلفة بالمديرية مع الساحات الشعبية، من أجل أداء صلاة عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 مايو.

واكد الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية على أن المديرية سمحت بصلاة عيد الأضحى هذا العام فى الساحات الشعبية المتواجدة فى مختلف الأماكن على مستوى المحافظة.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف أنه من بين الساحات التى ستشهد صلاة عيد الأضحى هى الساحة الشعبية بالمنصورة، ودكرنس، ، ميت غمر ، السنبلاوين،، بلقاس و الساحة الشعبية بمنية النصر.

مضيفا بانه تم تجهيز الساحات والمساجد لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى بها، والتى تقام فى كل المدن والمراكز وقارها التابعة للمحافظة.