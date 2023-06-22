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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام 130 ضيفًا .. بايدن يصدم مسئولين أمريكيين بعد كشفه معلومات حساسة

جو بايدن
جو بايدن

أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صدم مجموعة من المسؤولين الأمريكيين بعد أن ناقش علنا معلومات حساسة تتعلق بـ منطاد التجسس الصيني في غرفة مليئة بالمتبرعين.

وقال الرئيس لنحو 130 ضيفا في حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا إن الرئيس الصيني شي جين بينج شعر بالحرج بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد التجسس الصيني قبالة ساحل ساوث كارولينا في فبراير.

وحسب “فوكس نيوز”، قال بايدن: “السبب الذي جعل شي جين بينج مستاء للغاية عندما أسقطت هذا المنطاد ه هو أنه لم يكن يعلم أنه كان هنا… لا، أنا جاد. هذا إحراج كبير للديكتاتوريين عندما لا يعرفون ما حدث”.

وفوجئ المسؤولون الأمريكيون الحاضرون بتصريحات الرئيس في حدث انتخابي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي ذكرت أن مصدرا مجهولا أكد أن تعليقات بايدن كانت دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن وصفه لنظيره الصيني، شي جين بينج، بـ"الديكتاتور" لا يعقد علاقات البلدين.

بايدن: وصفي للرئيس الصيني بالديكتاتور لا يعقد علاقات البلدين

أول تعليق من البيت الأبيض على وصف بايدن للرئيس الصيني بـ الديكتاتور

وقال بايدن: “ لا أعتقد أنه ستكون هناك عواقب حقيقية بعد وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور”.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه مازال يتوقع لقاء الرئيس الصين، شي جين بينج في المستقبل المنظور".

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