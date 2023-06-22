أول تعليق من البيت الأبيض على وصف بايدن للرئيس الصيني بـ الديكتاتور

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل التحدث بشكل مباشر وصريح.

جاءت تصريحات كيربي، ردا علي وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الصيني، شي جين بينج، بالديكتاتور.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي، “الرئيس بايدن دائما صريح ومباشر عندما يتحدث عن المخاوف، سواء كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو القيادة في العالم وسيواصل التصرف بهذه الطريقة”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن “الرئيس الأمريكي يأمل في مواصلة العمل على تحسين العلاقات الثنائية، بما في ذلك إعادة خطوط الاتصال التي قطعت العام الماضي”.

وقال كيربي: "لكن من أجل الحصول على اتصال حر ومفتوح، يجب أن تكون قادرًا على التحدث بصراحة ومباشرة ، والرئيس بايدن لا يخشى ذلك أبدًا".

وردت بكين بشكل سلبي حاد على تصريحات بايدن، وحذرت السفارة الصينية في واشنطن من "العواقب" التي يمكن أن تهدد فيما يتعلق بخطاب واشنطن.

ووصفت السفارة الصينية في واشنطن، تصريحات بايدن بأنه استفزاز سياسي ووبخت الولايات المتحدة على عدم صدقها.