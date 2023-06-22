موقف محرج.. هفوة جديدة من بايدن خلال عزف النشيد الوطني للهند |فيديو

سقط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في هفوة جديدة خلال مراسم استقبال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في واشنطن.

وضع بايدن يده على قلبه، عند عزف النشيد الوطني للهند، بينما كان يقف بجوار مودي، ظنا منه أنه النشيد الوطني للولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وبعد ما أدرك بايدن أن النشيد الوطني للهند، بدأ تدريجيا في خفض يده، من أجل تدارك الموقف المحرج.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، إن نيودلهي لديها شراكة قوية مع واشنطن.

وأكد مودي، أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة بشكل مكثف في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تعمل مع الهند بشكل كبير في مجال التكنولوجيا.

وأكد بايدن، أنه يعمل مع مودي لإنهاء أزمة أوكرانيا. مضيفا، أن بلاده تعمل على تشكيل رابطة قوية مع الهند بما يخدم مصالح الجانبين.

وأعرب بايدن عن ترحيبه برئيس الوزراء الهندي مجددا في البيت الأبيض.