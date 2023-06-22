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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة الصين بواشنطن تهدد بايدن بعد وصفه شي بـ "الديكتاتور"

صدى البلد

قالت سفارة الصين في واشنطن، اليوم، إن أمريكا ستتحمل العواقب لو لم تصحح ما قاله بايدن عن رئيسنا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، لم يكن لديه كل المعلومات حول حادثة البالون وكان "مستاء للغاية" بسبب هذا، لأنه "إحراج كبير للديكتاتوريين”.

وقد علقت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصف الرئيس الصيني، شي جين بينج، بأنه "ديكتاتور".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في إفادة صحفية: “لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن لدينا خلافات مع الصين، ويعتقد الرئيس أن الدبلوماسية، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الأخيرة، هي طريقة مسؤولة لإدارة التوترات وتوضيح سوء الفهم وتجنب الحسابات الخاطئة".

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