بايدن: وصفي للرئيس الصيني بالديكتاتور لا يعقد علاقات البلدين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن وصفه لنظيره الصيني، شي جين بينج، بـ"الديكتاتور" لا يعقد علاقات البلدين.

وقال بايدن: “ لا أعتقد أنه ستكون هناك عواقب حقيقية بعد وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور”.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه مازال يتوقع لقاء الرئيس الصين، شي جين بينج في المستقبل المنظور".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل التحدث بشكل مباشر وصريح.

جاءت تصريحات كيربي، ردا علي وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الصيني، شي جين بينج، بالديكتاتور.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي، “الرئيس بايدن دائما صريح ومباشر عندما يتحدث عن المخاوف، سواء كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو القيادة في العالم وسيواصل التصرف بهذه الطريقة”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن “الرئيس الأمريكي يأمل في مواصلة العمل على تحسين العلاقات الثنائية، بما في ذلك إعادة خطوط الاتصال التي قطعت العام الماضي”.

وقال كيربي: "لكن من أجل الحصول على اتصال حر ومفتوح، يجب أن تكون قادرًا على التحدث بصراحة ومباشرة ، والرئيس بايدن لا يخشى ذلك أبدًا".