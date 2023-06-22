عضو التنسيقية: الدستور المصري يعطي إمكانية لاختيار المحافظ بالانتخاب

أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نحتاج إلى لا مركزية في تقدم الخدمات، مشيرا إلى أنه نحتاج أيضا إلى تفعيل المتابعة من المجالس المحلية.



وقال محمود تركي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن الدستور المصري يعطي إمكانية لاختيار المحافظ بالانتخاب، مؤكدا أن هناك نقاشا في الحوارالوطني لتفعيل هذا الخيار أو الابقاء على التعيين للمحافظين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المحافظ لا يعمل وحيدا، مؤكدا أن المجالس المحلية سوف تساهم في الرقابة على المحافظ وتعمل معه لتعزيز خطة تنمية المحافظة.

قدمها لهم الدستور

وأشار محمود تركي إلى أنه نحتاج إلى تأهيل لكافة القيادات في الإدارات المحلية لتعزيز قدراتهم وتدريبهم على الآليات التي قدمها لهم الدستور.