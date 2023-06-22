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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعزل بايدن.. تحرك عاجل من الكونجرس ضد الرئيس الأمريكي

جو بايدن
جو بايدن

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، “فرانس برس”، بأن الجمهوريون في الكونجرس اتخذوا أول خطوة حذرة، اليوم الخميس، في اتجاه فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وحسب وكالة “فرانس برس”، يتهم أعضاء الكونجرس الأمريكي، جو بايدن، بأنه مسؤول عن اجتياح على الحدود بين أمريكا والمكسيك بسبب سياسته بشأن الهجرة.

وأوضحت السناتورة لورين بوبرت، في مواد لائحة الاتهام التي تدافع عنها أن الرئيس بايدن عرض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأمريكي للخطر، وأنه يستحق العزل من منصبه لهذا السبب، حيث ينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونجرس عزل الرئيس بتهمة "الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى”.

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وفي حين أن إطلاق إجراء إقالة رسمي يبقى فرضيا جدا حتى الآن بسبب نقص الدعم السياسي، ترفض بقية المعارضة الجمهورية في هذه المرحلة الخوض في هذا المجال خوفا من تحويل الإجراء إلى ممارسة محض حزبية.

الكونجرس الرئيس الأمريكي جو بايدن

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