عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

محادثات بين مازدا وباناسونيك لإنتاج بطاريات كهربائية أسطوانية

صدى البلد

أعلنت شركة مازدا موتورز وشركة باناسونيك للطاقة عن دخولهما في مناقشات حول إقامة شراكة متوسطة إلى طويلة الأجل لتلبية الطلب على البطاريات الكهربائية وبطاريات السيارات.

 

تعتبر المرحلة الحالية هي المرحلة الأولى، لا توجد تفاصيل، لكن من المعروف أن مازدا مهتمة ببطاريات الليثيوم أيون الأسطوانية من باناسونيك لنماذجها الكهربائية بالكامل، المقرر انتاجها مستقبلاً.

بداية من 790 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

أسرع 5 سيارات خارقة في العالم لعام 2023 | صور

محادثات بين مازدا وباناسونيك لإنتاج بطاريات كهربائية أسطوانية

تعرض الصورة ، المرفقة بالبيان الصحفي ، ثلاثة أنواع من بطاريات باناسونيك الأسطوانية - من اليسار من النوع 1865 (أولاً بالترتيب الزمني)، النوع الأكبر قليلاً من النوع 2170 ، والنوع القادم 4680 (تأخر حاليًا حتى أبريل - سبتمبر 2024) .

 

لا توجد معلومات حول النوع الذي قد يكون جيدًا لمازدا - نفترض أنه ليس من النوع 1865 (الأصغر) ، وليس بالضرورة من النوع 2170 (تستخدمه حاليًا تسلا في معظم إصدارات الطراز 3 / الطراز Y بالإضافة لريفيان ولوسيد)، وسيكون غالباً هو النوع 4680.

 

ما نعرفه هو أن مازدا وباناسونيك تتحدثان عن استخدام بطاريات باناسونيك، المنتجة في مصانع في اليابان وأمريكا الشمالية، وليس هناك مفاجأة هنا لأن اليابان هي السوق المحلية لكلا الشريكين ، في حين أن أمريكا الشمالية هي الهدف الأساسي لاستثمارات البطاريات في الوقت الحالي بسبب قانون الحد من التضخم لعام 2022 (IRA) بالإضافة للحوافز ذات الصلة.

 

"ستبدأ باناسونيك إنيرجي ومازدا مناقشات ملموسة بهدف تزويد شركة باناسونيك إنرجي ببطاريات ليثيوم أيون أسطوانية للسيارات المصنعة في مصانع باناسونيك إنرجي في اليابان وأمريكا الشمالية ، وتركيب مازدا البطاريات المشتراة من باناسونيك إنرجي في بطاريات كهربائية من المقرر إطلاقها. في النصف الأخير من عقد 2020 ".

 

في الماضي (2012)، اشتركت الشركتان في مشروع تطوير تجريبي في اليابان ، عندما استخدمت مازدا خلايا البطارية الأسطوانية من نوع 1865 من طراز بانسونيك في أسطول صغير من حوالي 100 سيارة كهربائية بالكامل.

 

تم تجهيز السيارة ببطارية تبلغ قوتها حوالي 20 كيلو وات في الساعة لمسافة تصل إلى 124 ميلاً (200 كم) في دورة اختبار JC08 اليابانية، باستخدام شاحن CHAdeMO بقدرة 50 كيلوواط ، استغرقت إعادة الشحن بنسبة 0-80 بالمائة في 40 دقيقة.

 

تتوخى استراتيجية Mazda المحدثة تسريع استثمارات السيارات الكهربائية في الجزء الأخير من هذا العقد وإطلاق واسع النطاق في 2028-2030.

 

صرح كازو تادانوبو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باناسونيك إنرجي:

"نظرًا لأن صناعة السيارات تتقدم بسرعة في مجال الكهرباء والريادة في هذه التكنولوجيا ، فإن التعاون مع مازدا سيكون خطوة رئيسية نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تحقيق مجتمع يتم فيه تنسيق السعي لتحقيق السعادة وبيئة مستدامة، ومن خلال تقنيتنا الفائقة وخبرتنا الواسعة ، سنقود نمو صناعة بطاريات أيونات الليثيوم ونزيد من تسريع جهودنا لتحقيق انبعاثات صفرية ".

 

قال ماساهيرو مورو ، المدير والمدير التنفيذي الأول لشركة مازدا:

"كجزء من مبادراتنا في مجال الكهرباء، نعمل مع شركائها على ثلاث مراحل للاستجابة بمرونة للتغيرات في الاتجاهات التنظيمية واحتياجات المستهلكين وغيرها من المجالات. يسعدنا التعاون مع شركة بانسونيك، التي كانت رائدة في مجال بطاريات الليثيوم أيون للسيارات ، وتطوير منتجات عالية الجودة، سنستمر في المساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك استراتيجيتنا للكهرباء ".

 

أشارت أخبار السيارات في تقريرها إلى أن تويوتا تمتلك حوالي 5% من مازدا وتشارك أيضًا مع بانسونيك في بطاريات كهربائية في بعض المشاريع، وتقوم تويوتا أيضًا بتطوير بطاريات الحالة الصلبة الخاصة بها.

مازدا باناسونيك باناسونيك إنرجي مازدا موتورز تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

موضوعات متعلقة

أحدث سعر لـ رينو لوجان في سوق المستعمل

بداية من 790 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الجديدة في مصر

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+.. سعر أشهر سيارة خارقة في العالم

أسرع 5 سيارات خارقة في العالم لعام 2023 | صور

أخبار السيارات| أحدث سعر لـ سيتروين C4 الجديدة في مصر.. شيفروليه أفيو بـ 160 ألف جنيه.. تفاصيل

سعر تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة في الإمارات

لاند روفر تكشف عن إيفوك الجديدة بتقنيات فاخرة

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق : كولر أعاد زمن جوزيه.. وهذا سر ابتعاد شادي حسين

الصلاة على النبي يوم الجمعة .. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك

أزهري يوضح شروط أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

عطل عالمي يضرب موقع يوتيوب

للتصوير .. بيومي فؤاد : كنت يوميا بروح من الغردقة للقاهرة لمدة 6 أيام

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023 بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق

تنبؤ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ