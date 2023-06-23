أعلنت شركة مازدا موتورز وشركة باناسونيك للطاقة عن دخولهما في مناقشات حول إقامة شراكة متوسطة إلى طويلة الأجل لتلبية الطلب على البطاريات الكهربائية وبطاريات السيارات.

تعتبر المرحلة الحالية هي المرحلة الأولى، لا توجد تفاصيل، لكن من المعروف أن مازدا مهتمة ببطاريات الليثيوم أيون الأسطوانية من باناسونيك لنماذجها الكهربائية بالكامل، المقرر انتاجها مستقبلاً.

محادثات بين مازدا وباناسونيك لإنتاج بطاريات كهربائية أسطوانية

تعرض الصورة ، المرفقة بالبيان الصحفي ، ثلاثة أنواع من بطاريات باناسونيك الأسطوانية - من اليسار من النوع 1865 (أولاً بالترتيب الزمني)، النوع الأكبر قليلاً من النوع 2170 ، والنوع القادم 4680 (تأخر حاليًا حتى أبريل - سبتمبر 2024) .

لا توجد معلومات حول النوع الذي قد يكون جيدًا لمازدا - نفترض أنه ليس من النوع 1865 (الأصغر) ، وليس بالضرورة من النوع 2170 (تستخدمه حاليًا تسلا في معظم إصدارات الطراز 3 / الطراز Y بالإضافة لريفيان ولوسيد)، وسيكون غالباً هو النوع 4680.

ما نعرفه هو أن مازدا وباناسونيك تتحدثان عن استخدام بطاريات باناسونيك، المنتجة في مصانع في اليابان وأمريكا الشمالية، وليس هناك مفاجأة هنا لأن اليابان هي السوق المحلية لكلا الشريكين ، في حين أن أمريكا الشمالية هي الهدف الأساسي لاستثمارات البطاريات في الوقت الحالي بسبب قانون الحد من التضخم لعام 2022 (IRA) بالإضافة للحوافز ذات الصلة.

"ستبدأ باناسونيك إنيرجي ومازدا مناقشات ملموسة بهدف تزويد شركة باناسونيك إنرجي ببطاريات ليثيوم أيون أسطوانية للسيارات المصنعة في مصانع باناسونيك إنرجي في اليابان وأمريكا الشمالية ، وتركيب مازدا البطاريات المشتراة من باناسونيك إنرجي في بطاريات كهربائية من المقرر إطلاقها. في النصف الأخير من عقد 2020 ".

في الماضي (2012)، اشتركت الشركتان في مشروع تطوير تجريبي في اليابان ، عندما استخدمت مازدا خلايا البطارية الأسطوانية من نوع 1865 من طراز بانسونيك في أسطول صغير من حوالي 100 سيارة كهربائية بالكامل.

تم تجهيز السيارة ببطارية تبلغ قوتها حوالي 20 كيلو وات في الساعة لمسافة تصل إلى 124 ميلاً (200 كم) في دورة اختبار JC08 اليابانية، باستخدام شاحن CHAdeMO بقدرة 50 كيلوواط ، استغرقت إعادة الشحن بنسبة 0-80 بالمائة في 40 دقيقة.

تتوخى استراتيجية Mazda المحدثة تسريع استثمارات السيارات الكهربائية في الجزء الأخير من هذا العقد وإطلاق واسع النطاق في 2028-2030.

صرح كازو تادانوبو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باناسونيك إنرجي:

"نظرًا لأن صناعة السيارات تتقدم بسرعة في مجال الكهرباء والريادة في هذه التكنولوجيا ، فإن التعاون مع مازدا سيكون خطوة رئيسية نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تحقيق مجتمع يتم فيه تنسيق السعي لتحقيق السعادة وبيئة مستدامة، ومن خلال تقنيتنا الفائقة وخبرتنا الواسعة ، سنقود نمو صناعة بطاريات أيونات الليثيوم ونزيد من تسريع جهودنا لتحقيق انبعاثات صفرية ".

قال ماساهيرو مورو ، المدير والمدير التنفيذي الأول لشركة مازدا:

"كجزء من مبادراتنا في مجال الكهرباء، نعمل مع شركائها على ثلاث مراحل للاستجابة بمرونة للتغيرات في الاتجاهات التنظيمية واحتياجات المستهلكين وغيرها من المجالات. يسعدنا التعاون مع شركة بانسونيك، التي كانت رائدة في مجال بطاريات الليثيوم أيون للسيارات ، وتطوير منتجات عالية الجودة، سنستمر في المساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك استراتيجيتنا للكهرباء ".

أشارت أخبار السيارات في تقريرها إلى أن تويوتا تمتلك حوالي 5% من مازدا وتشارك أيضًا مع بانسونيك في بطاريات كهربائية في بعض المشاريع، وتقوم تويوتا أيضًا بتطوير بطاريات الحالة الصلبة الخاصة بها.