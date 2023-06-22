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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ رينو لوجان في سوق المستعمل

رينو لوجان موديل
رينو لوجان موديل 2010

تعتبر السيارة رينو لوجان موديل 2010 إحدى أبرز السيارات الاقتصادية المستعملة في السوق المصري حيث تتوفر بالعديد من الفئات والاصدارات.

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وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

رينو لوجان موديل 2010 

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2010

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2010 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، أو ناقل يدوي يتألف من 5 سرعات.

وبلغت قراءة عداد السيارة رينو لوجان موديل 2010 نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

رينو لوجان موديل 2010 

قياسات وأبعاد السيارة رينو لوجان موديل 2010

الطول الكلي: 4.290 متر

العرض الكلي: 1.740 متر

الارتفاع الكلي: 1.525 متر

سعة صندوق السيارة: 510 لترات

 

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2010 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل 145 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

سوق المستعمل رينو لوجان رينو لوجان موديل 2010 رينو لوجان

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